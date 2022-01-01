Сбербанк остановил атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений
Финорганизация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний денежных средств
Сбербанк остановил массовую атаку с Украины с целью списания средств с карт россиян. Об этом сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. Украинский разработчик приложений в один день пытался списать деньги по всей накопленной клиентской базе.
Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту, добавил Кузнецов.
Он также пояснил, что речь идёт о компании с примерно 50 различными официальными приложениями, которая в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов.
Всего финорганизация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний, заключил Кузнецов.
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