Сбербанк остановил атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений Финорганизация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний денежных средств Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

Сбербанк остановил массовую атаку с Украины с целью списания средств с карт россиян. Об этом сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. Украинский разработчик приложений в один день пытался списать деньги по всей накопленной клиентской базе.

Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту, добавил Кузнецов.

Он также пояснил, что речь идёт о компании с примерно 50 различными официальными приложениями, которая в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов.

Всего финорганизация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний, заключил Кузнецов.

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