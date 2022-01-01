Определены финалисты Чемпионата России по баскетболу 3x3 Поделиться Твитнуть

В Перми завершился четвёртый тандем Чемпионата России по баскетболу 3х3, заключительный в регулярном сезоне первенства. Сильнейшие команды страны определяли, кто будет играть в финале чемпионата, который стартует в конце апреля в Челябинске.

По итогам пермского этапа победителем «регулярки» стала столичная «Руна». Кроме москвичей, путёвку в финал получили Inanomo (Москва), «Бэд Бойс» (Брянск), «Гагарин» (Химки), «Самара» и «ЦОП-Нева» (Санкт-Петербург). Пермский BIONORD идёт «след в след» за большой шестёркой, занимая седьмое место по итогам регулярки. В Перми наша команда дала настоящий бой лидерам первенства. По мнению наших гостей, четвёртый тандем чемпионата России по баскетболу 3х3, который прошёл в Перми, был организован на самом высоком уровне.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края:

— Пермь очень любит баскетбол, поэтому мы традиционно принимаем самые важные соревнования по этому виду спорта. Этот тандем чемпионата России по баскетболу 3х3 был решающим, именно в Перми определились все финалисты первенства. Мы видели, какая была битва на площадке, как ребят захлестывали эмоции, как велика была цена любой ошибки. Турнир удался, он был организован на высочайшем уровне. А Пермь, как всегда, подтвердила свой статус баскетбольной столицы России.

Сергей Богуславский, председатель президиума Федерации баскетбола Пермского края, президент БК PARMA-PARIBET:

— Перми уже привычно принимать значимые турниры по баскетболу 3х3. Сегодня в Перми собрались сильнейшие команды России — «Гагарин», Inanomo, «Руна», «Самара». В принципе, слабых соперников здесь не было. Чемпионат страны становится более зрелищным, более профессиональным, более конкурентным. Уверен, что с каждым годом турнир будет только прибавлять. Это олимпийский вид спорта, у него всё ещё впереди. Пермский BIONORD, к сожалению, играл без своего лидера — Владислава Перевалова, который был вызван в основной состав PARMA-PARIBET. Наша команда хоть и не попала в призеры, но показала очень высокий уровень игры. Главное, что отличает BIONORD от других команд, где так много профессионалов, — у нас играют ребята из чемпионата Перми, они реально пришли сюда с уличных площадок. Их главная победа в том, что они здесь, они на равных сражаются с лидерами чемпионата России.

Дмитрий Пылёв, генеральный директор ООО «Уральский завод противогололёдных материалов», спонсора соревнований:

— Для нашего края баскетбол 3x3 — стремительно развивающийся и быстро набирающий популярность вид спорта. По накалу борьбы, эмоциональности, скорости и доступности он как нельзя лучше отвечает современному ритму жизни. Несмотря на свою молодость, армия его последователей растёт, и каждая победа наших баскетболистов на российских соревнованиях приводит в секции новых ребят. Наш завод рассматривает развитие этого олимпийского вида спорта как одну из приоритетных программ поддержки спорта Прикамья.

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