Школы Перми открыли набор в пятые и седьмые классы с углублённым изучением предметов Приём учеников ведут 24 школы Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Школы Перми открывают набор учеников в пятые и седьмые классы на программы с углублённым изучением предметов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, приём школьников будут вести 24 средних общеобразовательных учреждения.

Заявки в пятые классы можно подать с 18 апреля по 16 мая, в седьмые — с 20 апреля по 16 мая. Они принимаются на сайте «Я выбираю школу», там же опубликован список школ, процедура и сроки отбора.

Как отметили в департаменте образования администрации Перми, отбор в пятые классы пройдёт в два этапа: первый — собеседование, второй — тестирование по русскому языку и математике. Для поступления в седьмые классы — в три этапа. Помимо собеседования и теста будет ещё индивидуальное испытание.

В период приёма для родителей работает «горячая линия» городского департамента образования по телефонам: 212-21-89, 212-95-20.





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