Елена Синица Росавиация продлила запрет на полёты в аэропорты юга страны до 25 апреля Решение касается 11 городов России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила режим временного ограничения на полёты в российские аэропорты, находящиеся в центральной части и на юге страны. Это связано с проведением военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, до 03:45 (по московскому времени) 25 апреля запрещены полёты в 11 аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендуют организовать полёты по альтернативным маршрутам. В частности, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.