Елена Синица ЦБ: Мошенники распространяют приложения-клоны банков, попавших под санкции Ссылки на их скачивание распространяются в соцсетях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мошенники начали клонировать приложения банков, которые попали под санкции и стали недоступны для скачивания App Store и Google Play. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Поясняется, что фейковые аналоги размещаются в альтернативных интернет-магазинах и на различных сайтах. Ссылки для скачивания приложений также распространяют через мессенджеры, соцсети, почту.

Таким образом, введя свои данные в фейковом приложении, люди сами открывают доступ к своему настоящему мобильному банку. Кроме этого, приложение может оказаться вирусом. Мошенники могут получить доступ к другим банковским приложениям пользователя, украсть все деньги с его счетов, а также взять кредиты на его имя.

В пермском отделении ЦБ отмечают, что, если человек сам установил поддельное приложение и открыл мошенникам доступ к своему личному кабинету, банки не обязаны возвращать похищенные денежные средства и аннулировать кредитные договоры.

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