На этой неделе в Пермском крае ожидается подъём уровня воды в реках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в региональном управлении МЧС, с понедельника, 18 апреля, на реках Пермского края ожидается повышение уровня воды, об этом пишет «Рифей». При этом местами подъёмы могут быть интенсивными.

Ледяной покров на водоёмах продолжит разрушаться. На отдельных участках вскрытие рек будет сопровождаться заторами льда и возможен выход воды на пойму.

Вместе с тем, в северных и горно-восточных частях Прикамья в связи с похолоданием подъём уровня воды в реках замедлится.

В понедельник в Пермском крае будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки, на дорогах гололедица. Температура днём от +3 до +8°С.





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