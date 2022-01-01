Андрей Стрельцов «Парма» победила в последней игре регулярного чемпионата Лиги ВТБ Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» свой последний поединок в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ провёл в УДС «Молот». Всё решилось в самой концовке встречи. Хозяева одолели «Нижний Новгород» с разницей в четыре очка — 71:67.

Наибольшее количество очков в составе победителей набрал Валерий Лиходей — 14.

В итоговой таблице турнира клуб из Перми с 11 победами и восемью поражениям сохранил за собой пятую позицию.

В плей-офф «Парма» сыграет с занявшим четвёртое место БК «Локомотив-Кубань». 22 и 24 апреля поединки пройдут в Краснодаре (0+), а 27 числа подопечные Вячеслава Шушакова сыграют в Перми (0+).





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