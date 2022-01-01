В Пермском крае в реке Зырянка утонул экскаватор Поделиться Твитнуть

Фото: Типичные Березники / ВКонтакте

В Березниках в реке Зырянка утонул экскаватор. Об инциденте рядом с железнодорожным мостом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По их словам, экскаватор съехал в воду сам, возможно, водитель попытался форсировать водную преграду в брод, но не рассчитал глубину и заглох.

Другие предполагают, что экскаваторщик пытался вынуть из реки металлическое ограждение опоры моста

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