В Пермском крае в реке Зырянка утонул экскаватор
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В Березниках в реке Зырянка утонул экскаватор. Об инциденте рядом с железнодорожным мостом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По их словам, экскаватор съехал в воду сам, возможно, водитель попытался форсировать водную преграду в брод, но не рассчитал глубину и заглох.
Другие предполагают, что экскаваторщик пытался вынуть из реки металлическое ограждение опоры моста
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