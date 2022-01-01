Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Надежда Кучер снова будет петь в Перми В июне в Пермской опере – звёздные составы Поделиться Твитнуть

Надежда Кучер

Пермский академический театр оперы и балета

По информации «Нового компаньона», руководство Пермского театра оперы и балета предлагает певице Надежде Кучер вновь войти в состав пермской оперной труппы.

Для начала знаменитое сопрано исполнит заглавную партию в опере Доницетти «Лючия ди Ламмермур» 6 июня, и это, по нашим сведениям, будет отправной точкой для разговора о постоянном сотрудничестве. В планах театра были и переговоры о сотрудничестве с мужем певицы, дирижёром Дмитрием Матвиенко, однако он пока очень занят в других проектах.

Надежда Кучер работала в Перми с 2012 по 2016 год, за это время она дважды получила Национальную театральную премию «Золотая маска» — за монооперу Паскаля Дюсапена «Медеяматериал» (режиссёр-постановщик Филипп Григорьян) и за роль доньи Исабель в опере Генри Пёрселла «Королева индейцев» (режиссёр-постановщик Питер Селларс). Оба проекта осуществлялись под музыкальным руководством Теодора Курентзиса.

С 2018 года Надежда Кучер работает в Большом театре Республики Беларусь в Минске и поёт на разных оперных сценах мира.

«Лючия ди Ламмермур» будет дважды исполнена в Перми в июне, оба дня состав исключительный: 5 июня будут петь Надежда Павлова и Василий Ладюк, 6 июня вместе с Надеждой Кучер выступит Константин Сучков. Василий Ладюк также споёт партию Валентина в «Фаусте» Гуно 13 июня.

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