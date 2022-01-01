Шесть железнодорожных остановочных пунктов получили новые названия Переименование остановок РЖД проводит для удобства пассажиров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае шести железнодорожным остановочным пунктам, имеющим только цифровое обозначение километра, присвоены новые названия, об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Остановочный пункт 136 км в Чусовом переименован в Этнопарк, о.п. 3 км - в «Переезд 3 км», 73 км теперь называется «Каменка», 152 км — «Володарского», 1312 км — «Рябины», 1492 км — «СНТ «Вита».

Переименование остановок по названию находящихся поблизости населенных пунктов, географических объектов и достопримечательностей РЖД проводит для удобства пассажиров и в целях развития регионального туризма.

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