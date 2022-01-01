Фонтаны в Перми начнут работать 1 мая Впервые запустят фонтаны на ул. Сибирской Поделиться Твитнуть

Запуск фонтанов в Перми планируется провести 1 мая, об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Они будут подключены поэтапно.

Сейчас ведётся расконсервация фонтанов, подрядчик проводит тестирование оборудования.

Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», в этом году впервые планируется запустить два прямоугольных двухуровневых фонтана на бульваре Советской Армии по ул. Сибирской.

Предполагается, что фонтаны в городе будут работать до начала осени.

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