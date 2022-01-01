Дмитрий Жебелев рассказал о своих доходах Его среднемесячная зарплата составляет 57 449 рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жебелев

Константин Долгановский

Учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев в своих социальных сетях сообщил, что его среднемесячный доход за 2021 год составил 57 449 рублей.

«К этому можно добавить вознаграждение за работу советником губернатора по социальным вопросам, членом совета Пермской Торгово-Промышленной палаты, оперштаба по борьбе с коронавирусом и совета по делам инвалидов Пермского края — 0 рублей 00 копеек. То есть в итоге получается столько же», — написал Жебелев.

Он отметил, что в «Дедморозим» стараются ежегодно увеличивать доход каждого хотя бы на уровень инфляции. «В «Дедморозим» я официально трудоустроился в 2013 году, с зарплатой 30 000 рублей, и с тех пор она каждый год увеличивалась вместе с ростом цен, подтверждённым Росстатом. Вот и вышла итоговая сумма», — пояснил Жебелев.

Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим»:

— За что такие деньжищи (и это не ирония — большинство людей в Пермском крае зарабатывает меньше)? За поддержку команды из более чем 100 специалистов по решению проблем более 1000 тяжелобольных детей и ребят, оставшихся без попечения родителей, ежегодно. За то, чтобы они не испытывали боли, не голодали, не задыхались, могли жить рядом с близкими, а не в больнице или детдоме, чтобы их жизнь не зависела от денег. Пока получается с переменным успехом.

Судя по поверхностному анализу данных министерств Пермского края, моя зарплата немного ниже, чем у руководителей всех культурных, медицинских и образовательных учреждений. Это и неудивительно — ведь я не начальник, структура «Дедморозим» скорее горизонтальная, чем вертикальная. По своим направлениям тут работают люди, которые компетентней меня и способны сами принимать решения.

При этом Жебелев отметил, что доходы тех, кто работает с детьми в «Дедморозим», выше средних в госучреждениях, примерно на 20%.





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