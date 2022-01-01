Юрий Трутнев стал одним из самых богатых членов правительства РФ В прошлом году он заработал 392,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство РФ опубликовало информацию о доходах за 2021 год.





Вице-премьер правительства, полпред президента в ДФО, бывший губернатор Пермской области Юрий Трутнев за прошлый год заработал 392,6 млн руб. Супруга Юрия Трутнева за 2021 год заработала 1 млн руб.





Отметим, что Юрий Трутнев стал одним из самых богатых федеральных чиновников. Больше него в прошлом году заработал только министр промышленности Денис Мантуров (704,66 млн руб).





Годом ранее Трутнев декларировал доход в размере 42,3 млн руб.





Министр экономического развития, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников за 2021 год заработал 22,8 млн руб. За год его доход не вырос — по итогам 2020 года Решетникова заработал 22,7 млн руб. Жена экс-губернатора Прикамья в 2021 году получила доход в размере 480 тыс руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.