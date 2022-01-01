Сотрудник пермского «Уралхима» стал «Инженером года» в России Поделиться Твитнуть

Старший механик цеха по производству аммиака филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Алексей Репин победил в первом туре конкурса «Инженерное искусство молодых» XXII Всероссийского конкурса «Инженер года». Исследовательская работа оценивалась в номинации «Интеллектуальные системы и технологии обработки информации (технологии искусственного интеллекта)».





Валерий Галкин, главный инженер филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:





— Эта награда стала подтверждением того, что молодые специалисты «Уралхима» обладают компетенциями высочайшего уровня и составляют авангард инженерной мысли России. Со своей стороны, мы делаем всё возможное, чтобы создать эффективные условия для их непрерывного профессионального роста.





Суть научной работы Алексея Репина — в создании для ремонтного персонала ЗD-тренажёра по обслуживанию технологического оборудования с использованием виртуальной реальности. С его помощью можно тренироваться разбирать и ремонтировать сложное дорогостоящее оборудование. Такие занятия уменьшат время остановки на ремонт. Эту идею Алексей впервые презентовал на Научно-практической конференции молодых работников филиала «ПМУ».





Алексей Репин, старший механик цеха аммиака филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:





— Конкурс проводится уже более 20 лет, но я в нём участвовал впервые. Основой моей конкурсной заявки стало исследование перспектив внедрения 3D-симулятора по обслуживанию и ремонту технологического оборудования. Но жюри конкурса оценивает научную работу инженера в целом. Они изучили мои основные труды на последние пять лет. В некоторых случаях потребовались доработки и уточнения. Высокие требования мотивировали погружаться глубже, получать новые знания и открывать новые грани себя. Это здорово, что у меня есть возможность постоянно развиваться в профессии.





Всероссийский конкурс «Инженер года» является крупнейшим социальным проектом России для выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности по 49 номинациям. Он проводится в двух версиях: для молодых специалистов до 30 лет и для работников со стажем на инженерных должностях от пяти лет.

В 2021 году участников было более 70 тысяч человек. Конкурс выявляет лучших инженеров страны, популяризирует инженерное искусство, ведёт пропаганду достижений и опыта, привлекает внимания государственных структур к проблемам инженерного дела России.





На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.