Мария Сыропятова Продажи смартфонов в Перми за квартал выросли на 21% Средняя стоимость гаджета составила 19,3 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

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Продажи смартфонов в Перми в первом квартале 2022 года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные Авито. По сравнению с четвертым кварталом 2021 года рост составил 7%.

Средняя стоимость смартфона в Перми в первые три месяца года составила 19 300 руб.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, ситуация с ростом спроса сложилась в марте.

«Вторичный рынок смартфонов стал в марте 2022 года активнее, так как он позволял сэкономить и получить актуальные модели по реальным ценам. Спрос сместился в сторону флагманов предыдущих лет, что хорошо объясняет премиальный средний чек на Авито», — прокомментировал ситуацию Эльдар Муртазин.

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