Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 15 по 17 апреля Поделиться Твитнуть

15 апреля в 11:00 в театре «Сцена-Молот» состоится премьера доброй истории о дружбе «Хома и Суслик» (0+, от 3 лет). Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Наталья Макарова.

15 апреля в 17:00 в галерее «Марис-Арт» состоится открытие первой выставки проекта «Огни на Каме. Город глазами художников» – «Пермь. Великая Отечественная» (6+).

15 апреля в 19:00 и 16 и 17 апреля в 18:00 Пермский театр юного зрителя приглашает на премьеру мюзикла-ревю «Дубровский» (12+). Авторы мюзикла – композитор Ким Брейтбург, песни которого исполняют многие звезды современной эстрады, и поэт Карен Кавалерян – соединили знакомый сюжет с современными направлениями поп-музыки, в том числе, R'n'B, hard and heavy.

15 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» екатеринбургский ТанцТеатр, номинант на премию «Золотая маска», представит данс-спектакль «Шопен. Carte blanche» (16+) французского хореографа Кристин Ассид.

15 апреля в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт-презентация «Божественный скиталец» (6+) к 225-летию со дня рождения Франца Шуберта. Исполнительница – лауреат всероссийского и международных конкурсов-фестивалей Гульназ Гарипова (фортепиано).

15 апреля в 20:00 на сайте Opera Vision стартуют показы оперы Вангера «Парсифаль» (16+). Дирижёр – Балаш Кочар.

16 апреля в 12:00 Центр городской культуры приглашает на встречу «Квартирале онлайн» (16+). Независимый куратор, сокуратор архива современного искусства Екатеринбурга в сети RAAN (Russian Art Archive Network) Светлана Усольцева расскажет о проектах с участием украинского художника Гамлета Зиньковского. Также на онлайн-встрече обсудят частное коллекционирование как инструмент документации повседневности.

16 апреля в 14:00 в Мемориальном доме-музее Василия Каменского (село Троица) отметят 138 лет со дня рождения поэта-футуриста (0+). Посетители познакомятся с новой экспозицией, посвящённой жизни и творчеству поэта, услышат «Поэму о Каме», а также литературно-музыкальную композицию «Великое – совсем простое».

Мемориальный доме-музей Василия Каменского (село Троица)

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

16 апреля в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им.Горького состоится презентация выставки картин Екатерины Самсоненковой «Лица. Эмоции. Чувства» (0+).

16 апреля в 15:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт арт-медитация с психологом Анной Тонконогой (18+). Участники арт-медиации пройдут по выставке «Она была красива как русский пейзаж» и обсудят темы, поднятые современными художницами из Калининграда и Владивостока, такие как вина, ответственность и травма, познакомятся с жанром перформанса и его способностью работать с глубокими и неудобными чувствами. Количество мест ограничено.

16 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» современный русский композитор, работающий в стилистике минимализм, неоромантизм, неоклассика, Илья Бешевли в сопровождении струнного квинтета представит новый альбом Resistance (12+).

17 апреля в 12:00 в Пермской краевой библиотеке им.Горького состоится концерт «Наука и музыка» (12+), который готовят ученики и преподаватели Пермской музыкальной школы № 6 «Классика» в рамках проекта БиблиоART. Слушателям расскажут о музыкантах, исследующих разные области науки, об учёных, в поле интересов которых была музыка, об открытиях и изобретениях, обогативших человечество. Прозвучит музыка Баха, Моцарта, Массне, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского.

17 апреля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на балет патриарза французского классического танца Пьера Лакотта «Красное и чёрное» (16+).

17 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» камерный оркестр «Орфей» проведёт третий вечер Concerto. Barocco (6+). В программе концерта – произведения Антонио Вивальди, Карла Филиппа Эмануэля Баха и Иоганна Себастьяна Баха.Солист – заслуженный артист РФ Евгений Михайлов (фортепиано).

19 апреля в 19:00 в культурном пространстве «Часовой завод» пройдёт лекторий «Это не пропаганда» (18+).

До 20 апреля в киноцентре «Премьер» можно увидеть культовый фильм Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь» (18+) на языке оригинала с русскими субтитрами.

До 11 мая на Заводе им.Шпагина проходит молодёжная выставка «Разбег» (0+). Представлено более 50 работ: живопись, скульптура, графика, произведения декоративно-прикладного искусства.

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