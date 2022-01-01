Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 15 по 17 апреля
15 апреля в 11:00 в театре «Сцена-Молот» состоится премьера доброй истории о дружбе «Хома и Суслик» (0+, от 3 лет). Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Наталья Макарова.
15 апреля в 17:00 в
галерее «Марис-Арт» состоится открытие первой выставки проекта «Огни на
Каме. Город глазами художников» – «Пермь. Великая Отечественная» (6+).
15 апреля в 19:00 и 16
и 17 апреля в 18:00 Пермский театр юного зрителя приглашает на премьеру
мюзикла-ревю «Дубровский» (12+). Авторы мюзикла – композитор Ким Брейтбург,
песни которого исполняют многие звезды современной эстрады, и поэт Карен
Кавалерян – соединили знакомый сюжет с современными направлениями поп-музыки, в
том числе, R'n'B, hard and heavy.
15 апреля в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» екатеринбургский ТанцТеатр, номинант на премию
«Золотая маска», представит данс-спектакль «Шопен. Carte blanche» (16+) французского
хореографа Кристин Ассид.
15 апреля в 19:00 в
Органном концертном зале пройдёт концерт-презентация «Божественный
скиталец» (6+) к 225-летию со дня рождения Франца Шуберта. Исполнительница – лауреат
всероссийского и международных конкурсов-фестивалей Гульназ Гарипова (фортепиано).
15 апреля в 20:00 на сайте Opera Vision стартуют показы оперы Вангера «Парсифаль»
(16+). Дирижёр – Балаш Кочар.
16 апреля в 12:00 Центр
городской культуры приглашает на встречу «Квартирале онлайн»
(16+). Независимый куратор, сокуратор архива современного искусства
Екатеринбурга в сети RAAN (Russian Art Archive Network) Светлана Усольцева
расскажет о проектах с участием украинского художника Гамлета Зиньковского.
Также на онлайн-встрече обсудят частное коллекционирование как инструмент
документации повседневности.
16 апреля в 14:00 в
Мемориальном доме-музее Василия Каменского (село Троица) отметят 138 лет со
дня рождения поэта-футуриста (0+). Посетители познакомятся с новой экспозицией,
посвящённой жизни и творчеству поэта, услышат «Поэму о Каме», а также
литературно-музыкальную композицию «Великое – совсем простое».
16 апреля в 14:00 в
Пермской краевой библиотеке им.Горького состоится презентация выставки
картин Екатерины Самсоненковой «Лица. Эмоции. Чувства» (0+).
16 апреля в 15:00 в
музее современного искусства PERMM пройдёт
арт-медитация с
психологом Анной Тонконогой (18+). Участники арт-медиации пройдут по
выставке «Она была красива как русский пейзаж» и обсудят темы, поднятые
современными художницами из Калининграда и Владивостока, такие как вина,
ответственность и травма, познакомятся с жанром перформанса и его способностью
работать с глубокими и неудобными чувствами. Количество мест ограничено.
16 апреля в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» современный русский композитор, работающий в
стилистике минимализм, неоромантизм, неоклассика, Илья Бешевли в сопровождении
струнного квинтета представит новый альбом Resistance (12+).
17 апреля в 12:00 в
Пермской краевой библиотеке им.Горького состоится концерт «Наука и музыка»
(12+), который готовят ученики и преподаватели Пермской музыкальной школы № 6
«Классика» в рамках проекта БиблиоART. Слушателям расскажут о музыкантах,
исследующих разные области науки, об учёных, в поле интересов которых была
музыка, об открытиях и изобретениях, обогативших человечество. Прозвучит музыка
Баха, Моцарта, Массне, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского.
17 апреля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на балет патриарза французского классического танца Пьера Лакотта «Красное
и чёрное» (16+).
17 апреля в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» камерный оркестр «Орфей» проведёт третий вечер Concerto. Barocco (6+). В программе концерта –
произведения Антонио Вивальди, Карла Филиппа Эмануэля Баха и Иоганна Себастьяна
Баха.Солист – заслуженный артист РФ Евгений Михайлов (фортепиано).
19 апреля в 19:00 в культурном пространстве «Часовой завод» пройдёт
лекторий «Это не
пропаганда» (18+).
До 20 апреля в
киноцентре «Премьер» можно увидеть культовый фильм Дэвида Линча «Твин Пикс:
Сквозь огонь» (18+) на языке оригинала с русскими субтитрами.
До 11 мая на Заводе
им.Шпагина проходит молодёжная выставка «Разбег» (0+). Представлено более
50 работ: живопись, скульптура, графика, произведения декоративно-прикладного
искусства.
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