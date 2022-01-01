Мария Сыропятова Газпромбанк и БТС-Мост подали заявку на участие в проекте строительства Северного обхода Перми Общая примерная стоимость строительства — 84 млрд. рублей Поделиться Твитнуть

На участие в проекте строительства строительства Северного обхода Перми подана совместная заявка Газпромбанка и ГК Бамтоннельстрой-Мост (ГК БТС-Мост). По сообщению Газпромбанка, эта частная концессионная инициатива направлена в правительство Пермского края. В качестве концессионера выступит компания ООО «ИФР-СОП» — совместная компания Газпромбанка и АО «БТС-Мост».

Строительство Северного обхода Перми предполагает возведение четырёхполосной дороги (по две полосу в каждом направлении) протяженностью 30,7 км. Также в проекте строительство шести транспортных развязок и новый мост через Каму протяжённостью 2,1 км.

Новая автомобильная трасса «Северных обход Перми» включает в себя три этапа. На первом предполагается соединение дороги Пермь — Березники и Пермь — Ильинский с примерной стоимостью в 47,8 млрд. руб. На втором — соединение дорог Пермь — Ильинский и федеральной трассы М-7 «Волга» с путепроводом через железнодорожные пути стоимостью в 17,2 млрд. руб. На третьем этапе — соединение Северного обхода с улично-дорожной сетью Перми стоимостью в 18,4 млрд. руб.

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