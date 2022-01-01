С 15 апреля стартует голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru Поделиться Твитнуть

С 15 апреля по 30 мая по всей стране пройдет второе онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Оно будет доступно на платформе za.gorodsreda.ru. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году на голосование будут вынесены как объекты благоустройства (общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки), так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе ранее. Проголосовать за них сможет каждый россиянин.





Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что решение вопросов, связанных с благоустройством общественных пространств — одно из ключевых направлений в работе региональных и муниципальных властей. «Необходимо создавать достойные условия жизни для населения и формировать комфортную среду в каждой территории Прикамья вне зависимости от ее удаленности от регионального центра. Большую поддержку в этом вопросе нам оказывают федеральные и национальные проекты. Надо очень ответственно и грамотно подходить к реализации предоставленных региону возможностей», — обозначил глава региона.





В этом году голосование по приоритетным объектам для благоустройства городов будет проходить с 15 апреля по 30 мая.





В Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края напомнили, что выбирать объекты, которые необходимо благоустроить, будут жители населенных пунктов из 11 территорий — в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Кудымкаре, а также Добрянском, Соликамском, Лысьвенском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах. Своими голосами местные жители определят из 29 общественных пространств те, которые необходимо благоустроить в первую очередь.





Михаил Борисов, глава администрации Кировского района Перми, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия»:





— Рейтинговое голосование по выбору мест для благоустройства впервые было организовано в прошлом году. Инициатива себя хорошо зарекомендовала. Жители были активно вовлечены в голосование — в нём приняли участие порядка 143 тыс. человек, было выбрано около 2,5 тыс. объектов для благоустройства. Это неудивительно, потому что только сами жители знают, какая территория у них более востребована, какую они хотят посещать вместе со своими детьми, внуками, родственниками и друзьями.





Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно:





— на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;





— на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;





— через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.





Напомним, в прошлом году жители Прикамья определяли приоритеты на этот год из 38 общественных пространств в 12 территориях региона — в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах. Тогда во всероссийском голосовании свое мнение выразили почти 10 млн россиян, в их числе 143 тыс. прикамцев.





На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.