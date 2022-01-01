В Пермском крае АО «Газпромбанк» оштрафован на 550 тыс. рублей Санкция наложена за нарушение закона о рекламе Поделиться Твитнуть

В Пермском УФАС России проанализировали рекламу банка АО «Газпромбанк» по предоставлению кредита и выявили нарушения Закона о рекламе. В частности, в смс-сообщениях банковской организации отсутствовала вся необходимая информация, позволяющая заёмщику сделать вывод о полной стоимости кредита. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

При этом технические ограничения смс-сообщений не оправдывают нарушение законодательства, «поскольку рекламодатель сам выбирает форму и канал распространения рекламы», — говорится в сообщении.

АО «Газпромбанк» привлечён к административной ответственности и оштрафован на 550 тыс. руб.

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