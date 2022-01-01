Из-за антисанитарии в Прикамье закрыли пельменную У владельца заведения есть три месяца на устранение нарушений Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Губахе Пермского края судебные приставы закрыли предприятие общественного питания «Пельменная № 5» по ул. Космонавтов, 11. На закрытии столовой в суде настояла прокуратура. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Как сообщили в УФССП, у индивидуального предпринимателя есть три месяца для устранения нарушений.

Заведение опечатали, а владельца предупредили об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.

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