Из-за антисанитарии в Прикамье закрыли пельменную
У владельца заведения есть три месяца на устранение нарушений
В Губахе Пермского края судебные приставы закрыли предприятие общественного питания «Пельменная № 5» по ул. Космонавтов, 11. На закрытии столовой в суде настояла прокуратура. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Как сообщили в УФССП, у индивидуального предпринимателя есть три месяца для устранения нарушений.
Заведение опечатали, а владельца предупредили об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.
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