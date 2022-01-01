Какие преимущества для клиентов предлагает депозит овернайт Поделиться Твитнуть

Банковский депозит становится все более популярной формой инвестирования. Клиенты предпочитают хранить средства таким образом в основном из соображений безопасности вложений, так как прибыль по большинству таких вкладов невелика. Однако ситуация несколько иная, когда речь идет о депозите овернайт или на ночь (в переводе с английского означает «в течение ночи», «с предыдущего вечера»). Какие преимущества для клиентов предлагает депозит овернайт?

Депозиты овернайт предназначены для корпоративных клиентов

Форма депозита, представляющая собой размещение средств в выбранном банке, в первую очередь связана с долгосрочным решением, как правило, на один год или несколько лет. Может показаться неожиданным, что все популярнее становится выделение средств на ответственное хранение только на один день. Как работает такой депозит овернайт и что нужно учитывать при рассмотрении предложения банка?

Что такое ночной депозит?

Депозит овернайт заключается в хранении определенного капитала в банке только на один день или фактически на ночь. Он открывается во второй половине дня и закрывается утром следующего рабочего дня. Депозит овернайт (сокращенно О/Н) предназначен в основном для корпоративных клиентов, хотя банки все чаще предлагают его физическим лицам. Популярным решением, предлагаемым финансовыми учреждениями, также является счет с депозитом овернайт.

Счет с депозитом овернайт — как это работает?

Некоторые банки предоставляют своим клиентам возможность открыть счет с однодневным депозитом. Ему присваивается автоматический депозит О/Н. Это отличный способ приумножить свои финансовые ресурсы в ночное время и на выходных. В большинстве банков предложение по счету с депозитом овернайт намного выгоднее для институциональных клиентов, а иногда даже доступно только им. Возможность запуска такой услуги обычно связана с довольно высокой минимальной суммой, которую должен иметь клиент.

Процентная ставка овернайт— сколько она может быть?

Процентная ставка овернайт обычно невелика, не более полутора процентов. Именно поэтому вклад О/Н представляет интерес в основном для крупных предпринимателей, которые могут на нем неплохо заработать.

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