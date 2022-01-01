Магазины Helly Hansen в Перми отправили часть сотрудников в простой Им платится зарплата в размере оклада Поделиться Твитнуть

Руководство ООО «ХЕЛЛИ ХАНСЕН» на запрос госинспекции труда сообщило, что в связи со сбоем в логистике с 1 апреля в отношении ряда работников пермских магазинов был введён режим простоя по вине работодателя.

Инспекцию заверили, что данным сотрудникам продолжают выплачивать деньги из расчёта двух третей средней заработной платы, как того требует трудовое законодательство РФ. В случае же, если величина оплаты времени простоя оказывается меньше величины тарифной ставки (оклада), то производится доплата до тарифной ставки (оклада).

Также в ООО «ХЕЛЛИ ХАНСЕН» отметили, что деятельность предприятия не приостанавливалась.

Helly Hansen — норвежский производитель и ритейлер одежды и спортивного инвентаря. В Перми у бренда две торговые точки — в ТЦ «IMall Эспланада» и ТРЦ «Планета».

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