В Пермском крае учитель физкультуры осуждён за жестокое обращение с учеником Педагога суксунской школы приговорили к исправительным работам Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Суксунском районе Пермского края осуждён педагог, допустивший жестокое обращение с учеником. Преподаватель физкультуры решением суда признан виновным в совершении преступления по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

С учетом позиции государственного обвинения, виновный приговорён к исправительным работам на срок полтора года с удержанием 5 % заработка в доход государства.

Следствием установлено, что в ноябре 2020 года на уроке физкультуры 13-летний ученик отказался выполнять упражнение. Тогда педагог, не соблюдая нормы морали и этики, допустил жестокое обращение с подростком, причинив ему физическую боль и нравственные страдания.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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