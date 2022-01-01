В Перми на 8,9% снизилось количество преступлений в общественных местах На 7,5% стало меньше правонарушений на улицах города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2021 года в Перми зафиксировано снижение количества преступлений, совершённых в состоянии опьянения (- 11,2%), в общественных местах (- 8,9%) и на улицах города (- 7,5%). Об этом сообщил и.о. заместителя начальника полиции городского управления МВД Анатолий Мясников.

Для стабилизации криминогенной обстановки на территории города за прошлый год проведено 35 различных рейдовых мероприятий, направленных на профилактику уличной преступности и раскрытие преступлений «по горячим следам».

При участии народных дружинников в 2021 году пресечено 2370 административных правонарушений и 119 преступлений.

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