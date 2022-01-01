На пожаре в Очёрском округе погибли люди Утром 14 апреля там сгорел частный дом Поделиться Твитнуть

В 5 час. 45 мин. 14 апреля в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме по ул. Шевченко в Очёрском городском округе Пермского края.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, есть погибшие и пострадавшие, их количество не уточняется. Площадь пожара составила 40 кв. м.

В тушении принимают участие 30 человек и 10 единиц техники. Пожар локализован в 6 час.13 мин.

Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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