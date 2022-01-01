В Красновишерском округе следователи устанавливают причины гибели на пожаре двух человек Погибли мать и сын Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку по факту обнаружения в деревне Романиха Красновишерского округа тел мужчины и женщины 1975 и 1951 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что утром 12 апреля в деревне загорелся дом. Местные жители бросились тушить пожар, после чего на месте происшествия были обнаружены тела двух человек — матери и сына. Предположительно, они отравились продуктами горения.

В настоящее время проводятся экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.





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