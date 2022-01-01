В Перми ограничат движение транспорта по ул. Локомотивной Это связано с ремонтом водопровода Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В связи с ремонтом водовода на ул. Локомотивной с 21 часа 15 апреля до 6 часов 18 апреля по ней будет ограничено движение транспорта в сторону площади Гайдара (оно будет организовано по одной полосе). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

За двое с половиной суток компания «Санспецстрой» просанирует участок чугунного водовода протяжённостью около 100 метров.

Компания приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.

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