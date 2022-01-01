В Пермском крае продолжают работать четыре ледовые переправы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае закрыта ледовая переправа через р. Косу между с. Коса и п. Усть-Коса в Косинском округе, сообщает «Рифей». По информации ГУ МЧС региона, данная ледовая дорога перестала соответствовать требованиям безопасности из-за потепления.

Сейчас на территории края продолжают работать четыре ледовые переправы — три в Гайнском округе и одна в Соликамском.

В МЧС напомнили, что проезд любого автотранспорта и переход людей по закрытым ледовым переправам строго запрещается.

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