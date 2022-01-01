Пассажиропоток в пермском аэропорту по итогам марта упал на 12% Снижение на международных линиях составило 28% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В марте 2022 года на рейсах пермского аэропорта Большое Савино было обслужено 102 тыс. пассажиров. Это почти на 12% меньше, чем в марте 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

Причины падения пассажиропотока — закрытие полётов в ряд стран для российских авиакомпаний из-за санкций, сложности с авиапарком у отечественных перевозчиков, а также закрытие с 24 февраля воздушного пространства над аэропортами Юга и Центра России в связи с военной спецоперацией на Украине.

На внутренних рейсах основное падение авиаперевозок зафиксировано на московском направлении (-11,2% к показателю 2021 года). На международных линиях пассажиропоток снизился на 28%.

При этом по итогам за первый квартал международному аэропорту Пермь удалось нарастить пассажиропоток на 9,5% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Это произошло во многом благодаря тому, что прошлой зимой многие направления были закрыты в связи с коронавирусными ограничениями.

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