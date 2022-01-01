Пермский край не вошёл в число бюджетных регионов для санаторного отдыха на майские праздники В Прикамье сутки с питанием и лечением обойдутся в среднем в 3690 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг регионов по доступности отдыха в санаториях на праздничные выходные с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Согласно исследованиям, среди регионов ПФО цены на отдых в санаториях Пермского края уступают только Башкортостану. Так, в Прикамье сутки с питанием и лечением обойдутся в среднем в 3690 руб., в республике — в 3810 руб. Самые доступные цены в Приволжье предложили санатории Татарстана и Самарской области — 2940 руб. в сутки.

Для сравнения, стоимость санаторного дня в майские праздники на Северном Кавказе колеблется от 3650 руб. в сутки (Северная Осетия-Алания) до 5320 руб. (Ставропольский край). На юге страны — от 3370 руб. (Астраханская обл.) до 5840 руб. (Краснодарский край).





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