В Перми на капитальный ремонт закрыли мост через Мулянку Завершить работы планируется в ноябре Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В среду, 13 апреля, на 12 км автомобильной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург на капитальный ремонт закрывается мост через Мулянку протяженностью 78 м. Об этом сообщили в краевом минтрансе.

Строителям предстоит демонтировать элементы моста, отремонтировать железобетонные опоры и дорожное полотно, заменить балки пролётных строений, барьерное и перильное ограждение.

Также запроектированы современные локальные очистные сооружения модульного типа.

Движение станет трёхполосным.

На время ремонта движение транспорта по правой половине моста будет полностью перекрыто, автомобильный трафик пустят по левому мосту. Одна полоса на выезд из города и две — на въезд.

Завершить капремонт строители планируют к ноябрю.

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