Мария Сыропятова Первый чартерный рейс из Перми в турецкую Анталию может состояться 29 апреля В расписании аэропорта авиаперелёт пока отсутствует Поделиться Твитнуть

Туроператор Pegas запланировал первый чартерный рейс по маршруту Пермь—Анталия (Турция) на 29 апреля. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пермских турагентствах. Перелёт должна выполнить авиакомпания Pegas fly.

В аэропорту Большое Савино ответили, что пока в расписании на этом направлении нет ни регулярных, ни чартерных рейсов.

Напомним, из-за событий на Украине зарубежные страховые компании начали разрывать договоры о лизинге самолётов российских авиакомпаний. Из-за угрозы изъятия самолётов перевозчики вынуждены были прекратить полёты за рубеж.

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