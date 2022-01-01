В марте в Пермском крае построено 1168 индивидуальных домов Площадь застройки составляет 156 759 кв.м Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Росреестр посчитал количество построенных частных домов в Прикамье. По данным регионального управления, в марте в крае зарегистрировано в ЕГРН 1168 индивидуальных жилых домов общей площадью 156 759 кв. м. При этом в сельской местности возведено 782 дома (92 982 кв. м).

Для сравнения, в феврале было построено 925 домов.

По числу построек лидирует Пермский муниципальный район — 298 домов, на втором месте Пермь — 153 дома. На третьем — Кунгурский округ (56).

В пятёрке лидеров также Лысьвенский и Чайковский округа — 50 и 47 домов соответственно.

Больше всего построено двухэтажных домов — 57% (665), одноэтажное строительство составляет 41% (479), трехэтажные дома — 2% (24).

Всего в первом квартале 2022 года в Прикамье на государственный кадастровый учёт поставлено 2811 индивидуальных жилых домов общей площадью 386 178 кв. м.

Интерес к формату ИЖС очень высок среди россиян — по данным «Дом.РФ» и ВЦИОМ, 73% семей в стране считают именно частный дом идеальным форматом жилья.

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