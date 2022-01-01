Жители Пермского района могут получить SMS-сообщения о чрезвычайной ситуации МЧС просит население не паниковать. Рассылка тестовая Поделиться Твитнуть

Жители, которые прописаны в Пермском районе и зарегистрированы на портале Госуслуг, 13 апреля могут получить push-уведомления или SMS-сообщения о возникшей чрезвычайной ситуации. Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Просим население сохранять спокойствие, не паниковать. На сообщения в данном случае реагировать не стоит!» — рассказали спасатели.

По их словам, рассылка тестовая, проводится в рамках учений по ликвидации ЧС, связанных с паводком, и обеспечением безаварийного пропуска паводковых вод. Тренировочные мероприятия сегодня проходят в Пермском районе.

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