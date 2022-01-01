За гибель сотрудника на рабочем месте ООО «Дортехинжиниринг» выплатит штраф 200 тыс. рублей Несчастный случай произошёл в январе 2022 года Поделиться Твитнуть

Госинспекция труда в Пермском крае завершила расследование смертельного несчастного случая с мастером строительных и монтажных работ ООО «Дортехинжиниринг».

В январе 2022 года на строительном участке автомобильной дороги «М-7 Волга» при нарезке траншеи по кромке проезжей части пострадавший осуществлял замеры, близко подошёл к работающему навесному оборудованию трактора и поскользнулся. При падении левую ногу затянуло под цепной механизм, в результате чего мастер получил смертельную травму.

Было установлено, что тракторист видел производящего замеры мастера вблизи работающего механизма, но не отключил его.

Согласно заключению госинспекции труда причинами несчастного случая стали нарушения требований безопасности, отсутствие надлежащего контроля за безопасным проведением работ, недостатки в обучении работников безопасным приемам труда.

За нарушение требований охраны труда юрлицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 200 тыс. руб.

Добавим, что ООО «Дортехинжиниринг» входит в ООО «ГК «Пермавтодор».

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