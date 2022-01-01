«Уралкалий» — лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Уралкалий» стал победителем конкурса «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» по итогам 2021 года. Алексей Рюмкин, главный энергетик компании, занял первое место в номинации «Лучший энергетик Западного Урала».

При подведении итогов конкурса оценивались региональные инициативы промышленных предприятий по снижению энергоемкости и экономии энергоресурсов, повышению энергоэффективности производства, внедрению цифровых технологий, а также отраслевые экологические проекты.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация Энергетиков Западного Урала и Министерство промышленности и торговли Пермского края.

Алексей Рюмкин, главный энергетик ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» успешно реализует программу энергосбережения и энергетической эффективности на период с 2019 по 2023 годы. Оптимизация энергопотребления в компании снижает нагрузку на окружающую среду и способствует рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов. В 2021 году расходы на реализацию программы превысили 165 млн рублей.

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