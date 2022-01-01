ООО «Пермнефтеотдача» открыло новое подразделение в Ямало-Ненецком автономном округе Его возглавил Борис Мельник Поделиться Твитнуть

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа открылось новое подразделение предприятия «Пермнефтеотдача» по текущему и капитальному ремонту нефтегазовых скважин, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Возглавил подразделение Борис Мельник, ранее руководивший ТОО «Юго-Восточная сервисная группа» в Казахстане.

Новое подразделение «Ноябрьск» уже заключило контракт с «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом » на выполнение ремонта на Вынгаяхинском, Еты-Пуровском и Валынтойском месторождениях округа.

ООО «Пермнефтеотдача» выполняет работы по текущему, капитальному ремонту и освоению скважин в Пермском крае с 2001 года. В 2004 году в Ханты-Мансийском автономном округе было открыто подразделение «Югория». Появление нового подразделения позволит расширить географию присутствия и предлагать услуги по ремонту скважин компаниям, ведущим добычу нефти и газа в Западной Сибири.

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