В минздраве Прикамья разъяснили новые правила медосвидетельствования для владельцев оружия Услугу окажут только государственные медучреждения со специальной лицензией Поделиться Твитнуть

С 1 марта в России изменились правила медицинского освидетельствования для владельцев оружия. Получить услугу теперь можно только в государственном лечебном учреждении, имеющем лицензию на этот вид платных услуг.

Как рассказали в краевом минздраве, такую лицензию в регионе имеют 46 медорганизаций и 17 из них уже оформляют медицинское заключение.

В министерстве отметили, что к ранее обязательным осмотрам у офтальмолога, психиатра, нарколога и прохождению химико-токсикологического лабораторного исследования с этого года добавились тест на хроническое употребление алкоголя и патопсихологическое исследование.

Если человек успешно проходит всех специалистов, его данные заносят в специальный реестр медицинских освидетельствований и в электронном виде автоматически отправляют в территориальный орган Росгвардии. Никакой бумажный документ на руки не выдаётся.

Среди медучреждений, которые уже оформляют медицинское заключение, Пермский краевой клинический наркологический диспансер, Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга, Городская клиническая поликлиника № 5, Пермская ЦРБ, Большесосновская ЦРБ, Краевая больница им. Е.А. Вагнера в Березниках; ГКБ №4 (филиал в КУБ), Городская больница Лысьвенского ГО, Добрянская ЦРБ, Кунгурская больница, Красновишерская ЦРБ, Северная больница Коми-Пермяцкого округа, Суксунская ЦРБ, Чусовская больница им. В.Г. Любимова, Чайковская ЦГБ», Чернушинская ЦРБ, Частинская ЦРБ.

При этом в краевом минздраве обращают внимание на то, что после первичного осмотра гражданина могут направить в другую медорганизацию для прохождения недостающих лабораторных исследований и осмотров.

Весь перечень обследований пока можно пройти только в Пермском краевом клиническом наркологическом диспансере (ПККНД), Добрянской ЦРБ и Чайковской ЦГБ.

Полная стоимость услуги составляет до 6130 рублей.

В министерстве также сообщили, что с 14 апреля в Прикамье начнёт работать справочная горячая линия по вопросам получения медицинского освидетельствования для владельцев оружия по единому номеру 122.

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