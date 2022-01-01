Предприятие из Прикамья начало выпуск новой линейки газовой бытовой техники Планируемая мощность — более 40 тыс. единиц оборудования в год Поделиться Твитнуть

Филиал компании АО «Газпром бытовые системы» в Чайковском (Пермский край) провёл презентацию новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В линейке оборудования — около 30 моделей, а 95% комплектующих — отечественные. Запланированный объём производства — более 40 тыс. единиц стационарных плит, варочных поверхностей и духовых шкафов.

Как отметили на предприятии, новая линейка имеет современный дизайн, разработанный итальянской студией. Кроме того, продукция полностью соответствует требованиям и стандартам технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

В разработку модельного ряда новой линейки техники вложено порядка 200 млн руб.

Чайковский филиал «Газпром бытовые системы» в год выпускает 420 тыс. плит, что составляет одну седьмую отечественного рынка. К 2024 году на предприятии хотят довести объём производства до 650 тыс. единиц техники в год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.