Елена Синица За месяц в Пермском крае на 78,5% снизилось количество выданных автокредитов В марте жителям края было выдано 353 автокредита Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За март 2022 года жителям Пермского края выдали 353 автокредита. Это на 78,5% меньше, чем месяцем ранее (в феврале — 1644). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране было выдано 16,2 тыс. автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом. Это на 77,4% меньше, чем в феврале (в феврале — 71,9 тыс.).

Если сравнивать с мартом прошлого года, то количество выданных кредитов на автомобили упало на 82,2%.





Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в марте 2022 года было выдано в Москве (1,26 тыс.), Московской области (0,93 тыс.), Санкт-Петербурге (0,88 тыс.), а также в Башкортостане (0,67 тыс.) и Татарстане (0,63 тыс.).

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