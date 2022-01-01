Елена Синица На следующей неделе в Перми без холодной воды останутся свыше 30 домов Причина — ремонтные работы Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Перми без холодного водоснабжения останутся жители более 30 домов. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 17 апреля с 09:00 до 19:00 холодную воду отключат по ул. Бабушкина, 4 и ул. Танкистов, 6, 8, 10 и 12. Причина — планово-ремонтные работы.





Затем 19 апреля с 09:00 до 19:00 холодной воды не будет по ул. Газосварщиков, 10, ул. Гамовская 1-я, 77, ул. Гамовская 2-я, 74, ул. Дивьинская, 94, ул. Ипподромная 3-я, 11, ул. Ипподромная 4-я, 11, ул. Ипподромная 5-я, 5, ул. Ипподромная 6-я, 10, ул. Ипподромная 7-я, 4, ул. Калиновая, 3а.





Также отключение на это время из-за ремонтных работ запланировано по адресам: ул. Карьерная 1-я, 10, ул. Карьерная 3-я, 14, ул. Конструкторская, 11, ул. Беляева, 35, 40б, 40в, 40г, 40д, 45, 59, 61, 61в, 111, ш. Космонавтов, 259, ул. Нефтяников, 217, ул. Сталеваров, 14, ул. Экскаваторная, 10, ул. Энергетиков, 12.

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