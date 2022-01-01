Правительство РФ направит в Пермский край 796 млн руб. на бесплатную медпомощь Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский край из федерального бюджета дополнительно получит 796 млн руб. на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Общая сумма выделяемых регионам средств — 35,1 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как отметил глава кабмина, в прошлом году из-за ковида увеличилось число заболевших и как результат выросла финансовая нагрузка на медучреждения, которые закупали больше лекарств и проводили больше исследований. Федеральное финансирование поможет компенсировать возросшие расходы.





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