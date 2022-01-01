Росавиация до 19 апреля продлила запрет на полёты в города юга и запада России
Закрытыми останутся 11 аэропортов
Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 19 апреля, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Таким образом, закрытыми пока останутся 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Напомним, из-за российской спецоперации на Украине Росавиация приостановила полёты ещё 24 февраля и продлевает сроки уже восьмой раз.
В связи с решением Росавиации, до 19 апреля отменяются рейсы из аэропорта Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону.
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