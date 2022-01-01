Финская компания Nokia объявила о полном уходе из России Причина — военная операция на Украине Поделиться Твитнуть

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил о полном прекращении деятельности в России. Официальное заявление компании опубликовано 12 апреля на официальном сайте Nokia.

Причиной ухода названа военная операция России на Украине.

«За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — говорится в сообщении.

Также Nokia оценила финансовые последствия этого решения: «В 2021 году на долю России приходилось менее 2% наших чистых продаж. Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь нашего прогноза на 2022 год».

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