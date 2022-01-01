Из-за долгов строительная организация может лишиться башенных кранов Под риск реализации попал и внедорожник Lexus LX Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае судебные приставы взыскивают со строительной организации ООО «Трест «Уралстальконструкция — СМУ 7» 68,5 млн руб. задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

В целях принудительного взыскания долга сотрудниками ФССП арестованы девять башенных кранов в Березниках. Сейчас спецтехника проходит стадию оценки. Под риск реализации попал и внедорожник Lexus LX, зарегистрированный на ООО.

Если в ближайшее время организация не предпримет мер к погашению многомиллионной задолженности, спецтехнику и элитный внедорожник ждёт принудительная реализация на торгах.





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