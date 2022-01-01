Мария Сыропятова Из программы субсидирования авиаперелётов исключён маршрут из Перми в Нижний Новгород Продлены периоды субсидирования прямых рейсов из Перми в Махачкалу, Омск и Мурманск Поделиться Твитнуть

Из программы субсидирования авиаперелётов из Перми исключены рейсы в Нижний Новгород. Приказ об изменениях в перечень субсидируемых маршрутов подписан в краевом минтрансе.

В ведомстве пояснили, что полёты авиакомпанией «Азимут» будут продолжены, но уже без господдержки.

«В настоящее время перелёты по маршруту осуществляются АК «Азимут» на коммерческой основе», — рассказали в минтрансе. Возобновление субсидирования возможно при поддержке из федерального бюджета.

Также сокращён период предоставления субсидий по маршруту Пермь—Казань — с 31 мая по 1 сентября. В остальные месяцы года субсидии по-прежнему будут предоставляться авиакомпании АО «ЮВТ АЭРО». Летом этот же перевозчик продолжит летать из Перми в Казань и обратно, но на коммерческой основе.

На лето 2022 года была продлена программа субсидирования авиаперелётов из Перми в Мурманск и Омск. Ранее программа предполагала субсидии по этим направлениям только на период с января по апрель, а затем с сентября по декабрь.

Также был скорректирован период получения субсидии на полётную программу в Махачкалу: сейчас программа включает в себя период с января по конец мая, а затем с 20 сентября по конец декабря.

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