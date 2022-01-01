За сутки COVID-19 подтвердился у пациентов, проживающих в 22 территориях Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае новые случаи коронавируса подтверждены за сутки у пациентов 22 территорий.

Больше всего заболевших — 169 — выявлено в Перми; на втором месте Краснокамский ГО — 15 заболевших; замыкает тройку Нытвенский ГО — 10 новых пациентов.

В Большесосновском и Очёрском округах — по восемь заболевших, в Чусовском и Ильинском — по семь.

По четыре инфицированных выявлено в Пермском районе, Верещагинском и Добрянском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 362 913 жителей региона.

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