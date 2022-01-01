Потребительские цены в Пермском крае выросли за март на 9,2% Более чем в полтора раза подрожали стиральные машины, холодильники, репчатый лук, сахар и услуги кредитования Поделиться Твитнуть

Пермьстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в марте 2022 года. Всего за один месяц цены в Пермском крае выросли на 9,2%.

При этом продовольственные товары — на 6,8%, непродовольственные — на 12,8%, услуги — на 7,2%

Из продуктов подорожало всё, кроме мёда и огурцов (98% и 75% к февралю 2022 года). Заметнее всего выросла в цене плодоовощная продукция (+14,8%). Лидеры — репчатый лук, он прибавил в цене 60%, белокочанная капуста (+49%), бананы (+34%), помидоры (+33%).

Также выделяется сахар с приростом цены за месяц более 55%.

Среди непродовольственных товаров взлетели цены на стиральные машины (+65%), холодильники (+50%), фотоаппараты (+48%), ноутбуки (+44%), телевизоры (+41%), микроволновки (+35%), пылесосы (+34%).

На 40% за месяц подорожали ювелирные изделия.

Рост цен на медикаменты в среднем составил 8%.

Среди услуг выделяется рост платы за пользование потребительским кредитом (+53%). Билеты на самолёт подорожали более чем на треть, на поезд — на 10%, а вот услуги такси подешевели, правда, всего на 0,6%.

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