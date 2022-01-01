У министра ЖКХ и благоустройства Пермского края появился новый зам Николай Смирнов будет курировать сферу обращений с ТБО Поделиться Твитнуть

С 8 апреля 2022 года к исполнению обязанностей приступил новый заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Николай Смирнов. О назначении сообщили в пресс-службе ведомства.

Смирнов будет курировать сферу обращений с твердыми коммунальными отходами, а также вопросы водоснабжения и водоотведения.

Николай Смирнов свою трудовую деятельность начинал в компании ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго». В разные годы работал МУПП «Саратовводоканал» и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». В сфере ЖКХ — более 16 лет.

Имеет два высших образования — юридическое и экономическое.





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