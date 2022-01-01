В ТРЦ «Планета» предупредили об учебной эвакуации персонала Тренировка пройдёт 12 апреля Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

Во вторник, 12 апреля, c 8.00 до 9.00 утра в пермском ТРЦ «Планета» пройдёт плановая эвакуация персонала в рамках пожарных учений. Об этом сообщили в администрации торгово-развлекательного центра.

В ходе мероприятия будут отработаны правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, проверена работа инженерных систем, задействованных в противопожарной защите.

Во время тренировки посетителей в ТРЦ не будет, так как он открывается только в 10.00.

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